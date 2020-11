Le parole dell'infettivologo del San Martino di Genova (Di venerdì 20 novembre 2020) Matteo Bassetti non è convinto che aprire l'Italia ai medici stranieri sia la soluzione giusta. Bassetti: “Volete medici stranieri? Ecco chi ritroveremmo in Italia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Matteo Bassetti non è convinto che aprire l'Italia ai medici stranieri sia la soluzione giusta. Bassetti: “Volete medici stranieri? Ecco chi ritroveremmo in Italia” su Notizie.it.

marcodimaio : Queste parole sono indegne per un senatore. Indegne per un essere umano. #Morra non si dimetterà mai, ma almeno dov… - chetempochefa : Anna era una donna potente, mai scontata. Mi sembra strano quando mi soffermo a pensare che lei fisicamente non ci… - StefanoFassina : Solidarietà a @DavidSassoli attaccato dagli orfani inconsolabili dell’austerity dopo le parole di buon senso conseg… - ciccio172 : RT @GiancarloDeRisi: 'Sapevano tutti del cancro...'. Morra, presidente dell'Antimafia, sciacallo a 5stelle insulta la Santelli. Scoppia la… - eziofalini : @soniabetz1 @MatteoRichetti Si è dimesso? Lo facesse presto questo sciacallo. Che @JoleSantelli riposi in pace pur… -

Ultime Notizie dalla rete : parole dell Giuseppe Antonelli, il nuovo libro: prendiamoci cura delle parole Corriere della Sera Matteo Bassetti, caos in diretta tv: "Coronavirus, il conteggio dei morti è sbagliato"

Parole forti e che faranno discutere quelle dell'infettivologo nel corso del programma di La7 "L'aria che tira", condotto da Myrta Merlino ...

Gianluca non ce l'ha fatta, il Covid l'ha ucciso

EMPOLI: Gianluca Cannalire aveva lanciato un accorato appello alla prudenza dal suo letto in ospedale, un post diventato virale sui social. Aveva 49 anni ...

Parole forti e che faranno discutere quelle dell'infettivologo nel corso del programma di La7 "L'aria che tira", condotto da Myrta Merlino ...EMPOLI: Gianluca Cannalire aveva lanciato un accorato appello alla prudenza dal suo letto in ospedale, un post diventato virale sui social. Aveva 49 anni ...