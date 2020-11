Le offerte che anticipano il Black Friday 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) Manca una settimana alla maratona dello shopping più attesa dell’anno: il Black Friday, il 27 novembre. Un’usanza nata dagli Stati Uniti che con il tempo ha cambiato completamente volto: promossa per incentivare i consumi prima di Natale nel giorno dopo il Ringraziamento, è diventata una corsa globale agli acquisti, che va avanti anzitutto on line, e che soprattutto di anno in anno copre un lasso di tempo sempre più ampio. In attesa delle grandi offerte del venerdì nero, infatti, i colossi dello shopping on line -come Amazon, partita a fine ottobre – hanno già cominciato da settimane a fare sconti significativi (nella gallery sopra trovate una selezione tra le offerte). Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 novembre 2020) Manca una settimana alla maratona dello shopping più attesa dell’anno: il Black Friday, il 27 novembre. Un’usanza nata dagli Stati Uniti che con il tempo ha cambiato completamente volto: promossa per incentivare i consumi prima di Natale nel giorno dopo il Ringraziamento, è diventata una corsa globale agli acquisti, che va avanti anzitutto on line, e che soprattutto di anno in anno copre un lasso di tempo sempre più ampio. In attesa delle grandi offerte del venerdì nero, infatti, i colossi dello shopping on line -come Amazon, partita a fine ottobre – hanno già cominciato da settimane a fare sconti significativi (nella gallery sopra trovate una selezione tra le offerte).

