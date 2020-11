Le nuove decisioni su zone rosse, arancioni e gialle (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono tre le regioni a rischio zona rossa nelle prossime ore: si attendono i risultati del monitoraggio dell'ISS. Regioni a rischio zona rossa: oggi si decide per Puglia, Basilicata e Sicilia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono tre le regioni a rischio zona rossa nelle prossime ore: si attendono i risultati del monitoraggio dell'ISS. Regioni a rischio zona rossa: oggi si decide per Puglia, Basilicata e Sicilia su Notizie.it.

milfporche : RT @milfesposta: Etero ma aperta a nuove esperienze, ho bisogno per natura di cambiare spesso partner e non cerco relazioni durature, amo i… - nunzio_schembri : RT @milfesposta: Etero ma aperta a nuove esperienze, ho bisogno per natura di cambiare spesso partner e non cerco relazioni durature, amo i… - stratos42306828 : RT @milfesposta: Etero ma aperta a nuove esperienze, ho bisogno per natura di cambiare spesso partner e non cerco relazioni durature, amo i… - annamariamilf : RT @milfesposta: Etero ma aperta a nuove esperienze, ho bisogno per natura di cambiare spesso partner e non cerco relazioni durature, amo i… - milfesposta : Etero ma aperta a nuove esperienze, ho bisogno per natura di cambiare spesso partner e non cerco relazioni durature… -