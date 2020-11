Le ipotesi sul nuovo decreto in vista delle vacanze natalizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Restrizioni anche dopo il 3 dicembre e finestra di dieci giorni per lo shopping di Natale: l'ipotesi sul nuovo dpcm. nuovo dpcm: dieci giorni per lo shopping prima del Natale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Restrizioni anche dopo il 3 dicembre e finestra di dieci giorni per lo shopping di Natale: l'suldpcm.dpcm: dieci giorni per lo shopping prima del Natale su Notizie.it.

Bardockssj76 : @antonio12024151 @LegaSalvini Gran bel servizio di merda basato su illazioni e ipotesi, in pratica basato sul nulla… - VTrend_it : Il nuovo decreto è atteso per il 3 dicembre. Tante le ipotesi al vaglio - Antonio23132078 : @VitoLops IPOTESI. Sul muro È presente il logo di tutte le aziende quotate in borsa ITALIANA. Fate lanciare freccet… - GiachinoGioele : @GuidoCrosetto @lorepregliasco Forse sarebbe il caso che si mostrino dei dati e delle prove rispetto a ciò che si s… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Se la presenti stratardi in parlamento e sin dall’inizio per approvarla a fine anno sei costretto a chiedere voto di fiducia… -

Ultime Notizie dalla rete : ipotesi sul Covid, Natale senza cenone e abbracci? Le ipotesi e le opinioni di esperti e politica Sky Tg24 Nuovo dpcm: dieci giorni per lo shopping prima del Natale

Restrizioni anche dopo il 3 dicembre e finestra di dieci giorni per lo shopping di Natale: l'ipotesi sul nuovo dpcm.

Borsa: Milano subito in luce (+0,4%) con risiko bancario

Dichiarazioni che hanno rafforzato l'ipotesi che la Fed possa scendere ancora in campo ... dopo il veto posto da Polonia, Ungheria e Slovena sul meccanismo di esborso dei fondi. Anche ieri, nella ...

Restrizioni anche dopo il 3 dicembre e finestra di dieci giorni per lo shopping di Natale: l'ipotesi sul nuovo dpcm.Dichiarazioni che hanno rafforzato l'ipotesi che la Fed possa scendere ancora in campo ... dopo il veto posto da Polonia, Ungheria e Slovena sul meccanismo di esborso dei fondi. Anche ieri, nella ...