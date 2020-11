Le iene Show giovedì 19 novembre | lo scherzo a Francesco Arca la figlia vuole fare la tronista video

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 20 novembre 2020) Leall’exlaa Uomini e Donne Bambini () Appuntamento fisso per Leè quello degli scherzi ai Vip e nella puntata di19non è mancato unorealizzato da Sebastian Gazzarrini. Vittima dellode Leandato in onda ieri è stato l’exche non l’ha proprio presa benissimo, al punto che hanno dovuto interrompere il tutto prima del previsto svelando lo. A, con la complicità della moglie, era stato ...