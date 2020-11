Le Borse europee tentano il rimbalzo | a Piazza Affari si accende il risiko bancario

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 20 novembre 2020) Listini positivi in attesa che ripartano le trattative negli Usa per un nuovo piano di aiuti. I contagi da Covid-19 restano su livelli di guardia mentre scoppia lo scontro tra i Paesi Ue dopo il veto posto da Polonia, Ungheria e Slovena sui fondi del Recovery Plan. Euro piatto a 1,18 dollari, spread in rialzo a 120 punti