Lazio, Strakosha torna negativo: il portiere è in Paideia per le visite mediche (Di venerdì 20 novembre 2020) Buone notizie per Simone Inzaghi: dopo Immobile anche Strakosha è tornato negativo e sta sostenendo le visite mediche presso la clinica Paideia Ottime notizie per Simone Inzaghi. Come riporta l’account Twitter della Lazio Thomas Strakosha sta sostenendo le visite mediche presso la clinica Paideia per ottenere l’idoneità sportiva dopo la positività al Coronavirus. Il portiere, risultato positivo così come Immobile e Lucas Leiva, ora potrà tornare ad allenarsi regolarmente agli ordini di Simone Inzaghi. ? visite mediche per Thomas #Strakosha in @ClinicaPaideia pic.twitter.com/vvjHlYwuif — ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Buone notizie per Simone Inzaghi: dopo Immobile anchetoe sta sostenendo lepresso la clinicaOttime notizie per Simone Inzaghi. Come riporta l’account Twitter dellaThomassta sostenendo lepresso la clinicaper ottenere l’idoneità sportiva dopo la positività al Coronavirus. Il, risultato positivo così come Immobile e Lucas Leiva, ora potràre ad allenarsi regolarmente agli ordini di Simone Inzaghi. ?per Thomas #in @Clinicapic.twitter.com/vvjHlYwuif — ...

