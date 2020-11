Lazio, Strakosha negativo. Visite mediche e poi tornerà a disposizione (Di venerdì 20 novembre 2020) La Lazio è pronta a riabbracciare il portiere Strakosha. Il giocatore è pronto a rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi, dopo che è risultato negativo al tampone per il Covid. Con un tweet la stessa società ha fatto sapere che Strakosha sta ultimando le Visite mediche e si aggregherà poi al gruppo in vista della ripresa del campionato. Visite mediche per Thomas #Strakosha in @ClinicaPaideia pic.twitter.com/vvjHlYwuif — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 20, 2020 Foto: Twitter uff. Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) Laè pronta a riabbracciare il portiere. Il giocatore è pronto a rimettersi adi Simone Inzaghi, dopo che è risultatoal tampone per il Covid. Con un tweet la stessa società ha fatto sapere chesta ultimando lee si aggregherà poi al gruppo in vista della ripresa del campionato.per Thomas #in @ClinicaPaideia pic.twitter.com/vvjHlYwuif — S.S.(@OfficialSS) November 20, 2020 Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

capuanogio : La #Lazio non ha convinto gli ispettori federali che sarebbero orientati a chiedere da 1 a 3 punti di penalizzazion… - salvione : Lazio, Strakosha guarito dal Covid: visite in Paideia - Sport_Mediaset : #Lazio, #Inzaghi recupera pure #Strakosha: tampone negativo e visite. Dopo #Immobile, il tecnico biancoceleste ritr… - laziolibera : Lazio, Strakosha guarito dal Covid: visite in Paideia - TuttoFanta : ?? #LAZIO: #Strakosha è risultato negativo al Covid-19. ?? -