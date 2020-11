Lazio Coronavirus: bollettino oggi 20 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi dopo i 2697 positivi e 61 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La Capitale “sta reggendo la seconda ondata, l’Rt è a 0.9 quindi sotto 1”. A fare il punto è il direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Questo risultato “ci incentiva a fare ancora meglio”, aggiunge. “E’ un lavoro che vede impegnati tutti i medici, dagli ospedali al territorio con le Uscar sul campo”, ricorda Vaia. “Dalla terapie intensive si esce, allo Spallanzani la letalità sfiora l’1% e l’età media dei deceduti allo Spallanzani è 64 anni – sottolinea il direttore – pazienti con diverse malattie concomitanti: dall’ ipertensione al diabete, grandi obesi e con disturbi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) L’andamento dei contagi dinelcon i dati deldella Regione didopo i 2697 positivi e 61 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La Capitale “sta reggendo la seconda ondata, l’Rt è a 0.9 quindi sotto 1”. A fare il punto è il direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Questo risultato “ci incentiva a fare ancora meglio”, aggiunge. “E’ un lavoro che vede impegnati tutti i medici, dagli ospedali al territorio con le Uscar sul campo”, ricorda Vaia. “Dalla terapie intensive si esce, allo Spallanzani la letalità sfiora l’1% e l’età media dei deceduti allo Spallanzani è 64 anni – sottolinea il direttore – pazienti con diverse malattie concomitanti: dall’ ipertensione al diabete, grandi obesi e con disturbi ...

