Lazio, anche Strakosha guarito dal Covid: visite in Paideia (Di venerdì 20 novembre 2020) Oggi è il turno di Strakosha: il portiere albanese festeggia con le visite in Paideia la negatività al Covid. Ieri lo stesso rito era toccato a Ciro Immobile, in lotta col virus da quasi un mese. Uno dopo l'altro i giocatori biancocelesti stanno tornando a disposizione di Inzaghi. Il ritorno di Strakosha è passato quasi sotto traccia. Il portiere si è presentato questa mattina alla clinica romana per sottoporsi ai test fisici propedeutici al ritorno in campo. Ad attenderlo non c'erano giornalisti, ma la notizia non può che far sorridere l'ambiente biancoceleste. Strakosha lavorerà per strappare una convocazione per Crotone. Difficile vederlo subito in campo, la porta biancoceleste sarà affidata ancora all'esperto Reina. Dopo la paura di un focolaio emersa nelle scorse settimane la ...

