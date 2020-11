L’avvocato di Trump suda in conferenza stampa e gli cola la tinta per i capelli: imbarazzo per Rudy Giuliani (Di venerdì 20 novembre 2020) Joe Biden ha organizzato in anticipo i brogli elettorali, in tutto il Paese, per strappare la vittoria a Donald Trump. È questo, in sintesi, l’attacco che L’avvocato personale del presidente uscente, Rudy Giuliani, ha rivolto ai democratici in una conferenza stampa in cui ha denunciato i presunti brogli. Per Giuliani, però, si è verificato un piccolo incidente che non è passato inosservato sui social e in tv: il capo del team legale di Trump ha iniziato a sudare e la tinta per i capelli gli è colata lungo il viso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Joe Biden ha organizzato in anticipo i brogli elettorali, in tutto il Paese, per strappare la vittoria a Donald. È questo, in sintesi, l’attacco chepersonale del presidente uscente,, ha rivolto ai democratici in unain cui ha denunciato i presunti brogli. Per, però, si è verificato un piccolo incidente che non è passato inosservato sui social e in tv: il capo del team legale diha iniziato are e laper igli èta lungo il viso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

