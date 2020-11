Lara Croft | Tomb Raider | Angelina Jolie e il nudo mancato nella scena della doccia

(Di sabato 21 novembre 2020), secondo quanto scritto sulla sceneggiatura di, sarebbe dovuta apparire nuda. Originariamentesarebbe dovuta apparire completamente nuda, esattamente come nell'epilogo del sequel del videogioco, ma l'idea fu abbandonata dal regista dial fine di evitare che il film fosse vietato ai minori di diciotto anni. In questo modo la pellicola ottenne limitazioni meno severe e fu vietata soltanto ai minori di tredici anni a causa di ...

Stasera_in_TV : ITALIA 1: (00:40) Lara Croft Tomb Raider - La culla della vita (Film) #StaseraInTV 20/11/2020 #SecondaSerata @social_mediaset #Italia1 - ElTurf : 7ªc. Cd H3ap 1300m (1:21:21) @ClubHipico_Stgo pista 2 (Arena) 1° Lara Croft (Hold Me Back) M.Medina | C.E.Urbina |… - SeanLPhotog : Lara Croft Cosplayer: @IvyCosplay #LaraCroft #cosplay #model - tombraidering : RT @rosegoldboi1: Lara Croft model fancam - rosegoldboi1 : Lara Croft model fancam -

Ultime Notizie dalla rete : Lara Croft

Bellacanzone

Angelina Jolie, secondo quanto scritto sulla sceneggiatura di Lara Croft: Tomb Raider, sarebbe dovuta apparire nuda nella scena della doccia. Originariamente Angelina Jolie sarebbe dovuta apparire com ...Tomb Raider La culla della vita è il film stasera in tv. Scopri trama, cast, trailer, curiosità e dove vederlo in streaming.