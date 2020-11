L’ANC Salerno dona dispositivi al reparto di Neonatologia del Ruggi di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono le azioni spontanee di generosità e solidarietà dell’Associazione Nazionale Commercialistiche da sempre è in prima linea nelle opere solidali operanti sul territorio salernitano aiutando chi ne ha più bisogno. Questa mattina, infatti, la realtà sindacale presidiata dal dott. Matteo Cuomo, ha consegnato un importante regalo aldidell’Ospedale San Giovanni di Dio eD’Aragona di. La cerimonia dizione, avvenuta alla presenza del primario Maria Grazia Corbo e di tutto lo staff medico del dipartimento, ha visto la consegna di un gran numero di visiere, mascherine e tute monouso per i camici bianchi che stanno combattendo in prima linea contro la diffusione del Covid-19 ...