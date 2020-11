Lambrate Scaraventata in strada | rapinata dell’auto e investita Video

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 20 novembre 2020) Violenta rapina in un distributore di benzina di, in provincia di Milano, in piena zona rossa. Vittima una giovane donna alla guida di una Fiat Panda.in una pompa di benzina Come documentato da un, due uomini aggrediscono la conducente e la tirano fuori con la forza dall’abitacolo della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.