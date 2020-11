Lady Gaga torna al cinema in un thriller con Brad Pitt (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo la candidatura agli Oscar per il ruolo da protagonista in A Star Is Born (e la statuetta per la Miglior canzone originale), la popstar Lady Gaga è pronta a tornare al cinema. Questa volta in un ruolo all’apparenza molto distante da quello della storia romantica che ha interpretato a fianco di Bradley Cooper. Sarà, infatti, una dei protagonisti dell’action thriller Bullet Train, nel cui cast figura anche Brad Pitt. La pellicola, tratta dal romanzo Maria Beetle del giapponese Kotaro Isaka, sarà diretta da David Leitch, regista noto per i lavori estremamente adrenalinici, come John Wick, Atomica Bionda e Deadpool 2. Secondo quanto riportato da Collider, il film ruota attorno a un gruppo di assassini a bordo di un treno che attraversa Tokyo ad ... Leggi su wired (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo la candidatura agli Oscar per il ruolo da protagonista in A Star Is Born (e la statuetta per la Miglior canzone originale), la popstarè pronta are al. Questa volta in un ruolo all’apparenza molto distante da quello della storia romantica che ha interpretato a fianco diley Cooper. Sarà, infatti, una dei protagonisti dell’actionBullet Train, nel cui cast figura anche. La pellicola, tratta dal romanzo Maria Beetle del giapponese Kotaro Isaka, sarà diretta da David Leitch, regista noto per i lavori estremamente adrenalinici, come John Wick, Atomica Bionda e Deadpool 2. Secondo quanto riportato da Collider, il film ruota attorno a un gruppo di assassini a bordo di un treno che attraversa Tokyo ad ...

