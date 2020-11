Lady Gaga in Bullet Train con Brad Pitt, nuova esperienza dopo A Star Is Born (Di venerdì 20 novembre 2020) Lady Gaga in Bullet Train con Brad Pitt, pronta per immergersi nuovamente nel mondo del cinema dopo il successo mondiale di A Star Is Born. L’indiscrezione arriva da Collider e a questo giro non parliamo di un musical d’amore e dramma. Bullet Train è un thriller diretto da David Leitch ispirato al romanzo Maria Beetle di K?tar? Isaka. La storia ruota intorno alla presenza di cinque assassini su un treno in un crescendo di tensione che vedrà i protagonisti entrare in conflitto con loro. Non ci sono notizie su quale sarà il ruolo interpretato dalla popStar, ma Lady Gaga in Bullet Train con ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)incon, pronta per immergersimente nel mondo del cinemail successo mondiale di AIs. L’indiscrezione arriva da Collider e a questo giro non parliamo di un musical d’amore e dramma.è un thriller diretto da David Leitch ispirato al romanzo Maria Beetle di K?tar? Isaka. La storia ruota intorno alla presenza di cinque assassini su un treno in un crescendo di tensione che vedrà i protagonisti entrare in conflitto con loro. Non ci sono notizie su quale sarà il ruolo interpretato dalla pop, maincon ...

