Lady Diana | Il principe William approva l' indagine sull' intervista di sua madre alla BBC

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 novembre 2020) In merito all'didel 1995 Ilha rilasciato una dichiarazione riguardo l'aperta dBBC. Questa settimana la BBC ha annunciato che aprirà un'interna per stabilire la verità riguardo un'rilasciata danel 1995. Ilhato tale decisione, definendola "un passo nella giusta direzione". Con l'uscita su Netflix di The Crown, si è riacceso in tutto il mondo l'interesse per la famiglia reale britannica ed in particolare per, interpretata in questo caso dgiovane attrice Emma Corrin. Non sono ...