L’addio a Martina, uccisa a 21 anni dal Covid: “Facciamo attenzione, il virus non guarda l’età” (Di venerdì 20 novembre 2020) Reggio Emilia, papà, mamma e sorella positivi al tampone non possono partecipare: la parrocchia trasmette le esequie su YouTube Leggi su lastampa (Di venerdì 20 novembre 2020) Reggio Emilia, papà, mamma e sorella positivi al tampone non possono partecipare: la parrocchia trasmette le esequie su YouTube

LaStampa : Reggio Emilia, papà, mamma e sorella positivi al tampone non possono partecipare: la parrocchia trasmette le esequi… - messveneto : L’addio a Martina, uccisa a 21 anni dal Covid: “Facciamo attenzione, il virus non guarda l’età”: Reggio Emilia, pap… - gazzettamodena : Covid. L’addio a Martina, la vittima più giovane in Emilia «Non dimenticheremo il tuo sor… - ReggioPress : L'addio a Martina, uccisa a 21 anni dal Covid, in diretta su YouTube / VIDEO - infoitinterno : MORTA A SOLI 21 ANNI OGGI L’ADDIO A MARTINA -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio Martina Finisce ai quarti l'avventura di Martina Trevisan Toscana Media News