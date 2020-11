L’account Instagram del Papa ha messo “mi piace” alla foto di una modella brasiliana (Di venerdì 20 novembre 2020) Un “like” su Instagram a una foto solitamente non crea problemi. Ma se a metterlo è Papa Francesco e soprattutto se la persona che ha ricevuto il “mi piace” è una modella brasiliana seminuda, ecco che allora il Vaticano non può far altro che avviare un’indagine interna per risalire al responsabile del gesto. LEGGI ANCHE –> La modella che crede che il Papa le abbia messo un like Lo scorso 13 novembre una foto della modella brasiliana Natalia Garibotto ha ricevuto un like inaspettato. La ragazza, che ha 2,4 milioni di followers su Instagram, ha notato che una delle sue foto ha ottenuto il fatidico “mi piace” direttamente da Bergoglio. ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 novembre 2020) Un “like” sua unasolitamente non crea problemi. Ma se a metterlo èFrancesco e soprattutto se la persona che ha ricevuto il “miè unaseminuda, ecco che allora il Vaticano non può far altro che avviare un’indagine interna per risalire al responsabile del gesto. LEGGI ANCHE –> Lache crede che ille abbiaun like Lo scorso 13 novembre unadellaNatalia Garibotto ha ricevuto un like inaspettato. La ragazza, che ha 2,4 milioni di followers su, ha notato che una delle sueha ottenuto il fatidico “midirettamente da Bergoglio. ...

ilpost : Il Vaticano ha avviato un’indagine interna dopo che l’account Instagram del Papa aveva messo “Mi piace” alla foto d… - beccasenzak : RT @cansgaze: Ragazz*, oggi alle 14:30 farò partire l’# #ItalyLovesIbrahimÇelikkol. Non vi chiedo molto, ma di fare un tweet almeno per far… - vmSbjBmLvFHCYel : RT @cansgaze: Ragazz*, oggi alle 14:30 farò partire l’# #ItalyLovesIbrahimÇelikkol. Non vi chiedo molto, ma di fare un tweet almeno per far… - Iliveofmydreams : RT @cansgaze: Ragazz*, oggi alle 14:30 farò partire l’# #ItalyLovesIbrahimÇelikkol. Non vi chiedo molto, ma di fare un tweet almeno per far… - Itsangy12 : RT @cansgaze: Ragazz*, oggi alle 14:30 farò partire l’# #ItalyLovesIbrahimÇelikkol. Non vi chiedo molto, ma di fare un tweet almeno per far… -

Ultime Notizie dalla rete : L’account Instagram Mourinho, il Covid e la sosta Nazionali: «Una fantastica settimana di calcio, amichevoli superbe e totale... Corriere della Sera