La vitamina D ed il cancro | qual è la correlazione?

Per molti anni i ricercatori hanno tentato di trovare il filo connettore tra il cancro e la vitamina D. Studi epidemiologici hanno dimostrato che le persone che vivono più vicine all'equatore, dove l'esposizione ai raggi solari è maggiore e il corpo produce più vitamina D, hanno una minore incidenza di morte per certe forme di cancro. Inoltre, studiando le cellule cancerose, quelle trattate in laboratorio con vitamina D andavano incontro a una progressione più lenta. Ora, in questo nuovo studio condotto dalla VITAL, è stato dimostrato che assumere vitamina D riduce il rischio di cancro fino al 38%, nei soggetti con un indice di massa corporea (BMI) nella norma. Questo suggerisce che anche il peso contribuisce ad aumentare il rischio di contrarre il ...

