La vita in diretta, "tutto all'improvviso": il senso di vuoto di Alberto Matano, spiazzante su Rai 1 (Di venerdì 20 novembre 2020) Si parla di coronavirus anche a La vita in diretta, il programma di Alberto Matano in onda su Rai 1. Si parla di come la pandemia abbia stravolto tutto, compreso il mondo dello spettacolo e gli studi televisivi, irrimediabilmente vuoti. Dopo aver lanciato un servizio proprio su tutti i cambiamenti apportati alla quotidianità dal Covid, al rientro in studio, Matano si è prestato a uno sfogo: "Una delle prime cose di cui ci siamo accorti l'anno scorso, qui in studio: all'improvviso non abbiamo più avuto il pubblico", ha sottolineato. E ancora, Matano ha aggiunto di essersene accorto "prima ancora del lockdown", perché la Rai aveva già chiuso le porte agli esterni. "Prima ancora che ci fosse la consapevolezza di quello che stavamo vivendo", ha concluso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Si parla di coronavirus anche a Lain, il programma diin onda su Rai 1. Si parla di come la pandemia abbia stravolto, compreso il mondo dello spettacolo e gli studi televisivi, irrimediabilmente vuoti. Dopo aver lanciato un servizio proprio su tutti i cambiamenti apportati alla quotidianità dal Covid, al rientro in studio,si è prestato a uno sfogo: "Una delle prime cose di cui ci siamo accorti l'anno scorso, qui in studio: all'non abbiamo più avuto il pubblico", ha sottolineato. E ancora,ha aggiunto di essersene accorto "prima ancora del lockdown", perché la Rai aveva già chiuso le porte agli esterni. "Prima ancora che ci fosse la consapevolezza di quello che stavamo vivendo", ha concluso ...

kiara86769608 : Antonella Delprino (autrice e inviata della Vita in Diretta) attacca Luisella Costamagna e la sua ospite: “Giustizi… - heronpizza : Un mese nella vita e già mi sveglio /troppo presto/ per vedere un mv in diretta - infoitcultura : La trasmissione La vita in diretta non ha nascosto la presenza di un paziente senza mascherina in un reparto Covid - infoitcultura : Alberto Matano in difficoltà a la Vita in diretta: giornata drammatica - infoitcultura : La Vita in Diretta, troppi virologi in tv? È scontro fra Matteo Bassetti e Giovanna Botteri -