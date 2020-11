La vita da favola di Alice Campello: “Alvaro Morata è il marito ideale e un papà perfetto” (Di venerdì 20 novembre 2020) Cinque anni fa, Alice Campello e Alvaro Morata erano due perfetti sconosciuti. Oggi sono marito e moglie, si amano alla follia e hanno tre bellissimi bambini: i gemelli Alessandro e Leonardo, 2 anni, ed Edoardo, 2 mesi. “Sono stata fortunata”, ammette l’influencer intervistata dal settimanale Chi, “E’ fantastico. E’ il padre ideale, quello che ho sempre sognato per i miei bambini. Si sono da poco trasferiti a Torino dopo alcuni anni a Madrid. Ancora ci sono gli scatoloni da aprire ma Alvaro e Alice non hanno fretta. Per ora la priorità sono i bambini: i più grandi sono piccole pesti e l’ultimo arrivato richiede molte attenzioni. Per fortuna la Campello sa tenere le redini di tutto, e Morata è sempre presente al suo fianco quando si tratta dei bambini. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 20 novembre 2020) Cinque anni fa,e Alvaroerano due perfetti sconosciuti. Oggi sonoe moglie, si amano alla follia e hanno tre bellissimi bambini: i gemelli Alessandro e Leonardo, 2 anni, ed Edoardo, 2 mesi. “Sono stata fortunata”, ammette l’influencer intervistata dal settimanale Chi, “E’ fantastico. E’ il padre, quello che ho sempre sognato per i miei bambini. Si sono da poco trasferiti a Torino dopo alcuni anni a Madrid. Ancora ci sono gli scatoloni da aprire ma Alvaro enon hanno fretta. Per ora la priorità sono i bambini: i più grandi sono piccole pesti e l’ultimo arrivato richiede molte attenzioni. Per fortuna lasa tenere le redini di tutto, eè sempre presente al suo fianco quando si tratta dei bambini. ...

Ultime Notizie dalla rete : vita favola La vita da favola di Alice Campello: "Alvaro Morata è il marito ideale e un papà perfetto" TGCOM Augusto Righi lo scienziato che amava le nostre terme Un libro per ricordarne la vita

La città gli ha dedicato giustamente una strada, ma non tutti sanno chi era Augusto Righi. Anche se il fatto che è stata inserita fra le vie Marconi, Volta e Galvani dovrebbe aiutare. Augusto Righi è ...

Dayane parla del suo ex Carlo Beretta: “Mi ha lasciato per telefono”

Dayane ritorna a parlare del suo ex Carlo Beretta, come lo definisce lei: il più grande amore della sua vita. La modella, dentro la Casa del Grande Fratello ha riaperto un cassetto dei ricordi molto d ...

