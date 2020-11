La vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia protegge anche da Covid-19? (Di venerdì 20 novembre 2020) (foto: Pixabay)Nella lotta al coronavirus, ancora una volta parliamo di vaccini. Ma oggi non di quelli che potrebbero arrivare nei prossimi mesi contro il Covid-19, ma di un vaccino già esistente e molto noto, l’Mmr (o in sigla italiana Mpr) contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Ma ci si potrebbe chiedere: cosa c’entra con l’infezione da Sars-Cov-2? Stando a uno studio appena pubblicato su mBio, una rivista open access dell’American Society of Biology, persone con meno di 40 anni che hanno ricevuto il vaccino Mmr risultano in media più protette contro il Covid-19 e, qualora contagiate, sviluppano forme più lievi. Il risultato, su 80 persone, è ancora un’ipotesi e deve essere approfondito, anche se fornisce una prima indicazione ... Leggi su wired (Di venerdì 20 novembre 2020) (foto: Pixabay)Nella lotta al coronavirus, ancora una volta parliamo di vaccini. Ma oggi non di quelli che potrebbero arrivare nei prossimi mesiil-19, ma di un vaccino già esistente e molto noto, l’Mmr (o in sigla italiana Mpr)il, lae la. Ma ci si potrebbe chiedere: cosa c’entra con l’infezione da Sars-Cov-2? Stando a uno studio appena pubblicato su mBio, una rivista open access dell’American Society of Biology, persone con meno di 40 anni che hanno ricevuto il vaccino Mmr risultano in media più protetteil-19 e, qualora contagiate, sviluppano forme più lievi. Il risultato, su 80 persone, è ancora un’ipotesi e deve essere approfondito,se fornisce una prima indicazione ...

