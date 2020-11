La Supercoppa italiana torna in Italia: Juve-Napoli a Reggio Emilia (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA - La sfida di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli si giocherà il prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. E' esclusa, quindi, l'ipotesi di giocare la partita tra bianconeri e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA - La sfida ditrantus esi giocherà il prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium di. E' esclusa, quindi, l'ipotesi di giocare la partita tra bianconeri e ...

davideinno85 : RT @forumJuventus: TS: 'Supercoppa italiana, dopo i due anni in Arabia, torna in Italia: #JuveNapoli il 13 o il 20 gennaio si giocherà al M… - MomentiCalcio : #SupercoppaItaliana: ecco quando e dove si giocherà la finale tra #Juventus e #Napoli - sportli26181512 : La Supercoppa italiana torna in Italia: Juve-Napoli a Reggio Emilia: Esclusa l'ipotesi di giocare all'estero. L'ann… - Alessandrolux : Supercoppa Italiana, scelta la sede e la data per la sfida Juventus-Napoli - - Alessandrolux : Supercoppa Italiana, scelta la sede e la data per la sfida Juventus-Napoli -