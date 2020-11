La strategia del Tesoro: un fondo da 34,7 miliardi disponibile da gennaio (Di venerdì 20 novembre 2020) Eccolo il trucco: una sorta di assicurazione contro ogni eventuale ritardo sulla approvazione del programma Next Generation Eu in Europa (ma anche del Recovery Plan italiano). Nella legge di bilancio, il Tesoro ha inserito nelle ultime ore un fondo di rotazione per l’attuazione del Recovery Fund da 34,7 miliardi di euro. Una exit strategy che consentirà di spendere già dal 1 gennaio del 2021 le risorse destinate – in teoria – all’Italia. Nel testo si cita esplicitamente a che cosa sono riservati questi soldi: il pacchetto per la Transizione 4.0 finalizzato ad ammortamenti, crediti d’imposta sui software, beni immateriali, ricerca e formazione, che vale oltre 5 miliardi. La dote della legge di bilancio sale così dai 38 miliardi iniziali a 73,6 miliardi. Una manovra «mai ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 novembre 2020) Eccolo il trucco: una sorta di assicurazione contro ogni eventuale ritardo sulla approvazione del programma Next Generation Eu in Europa (ma anche del Recovery Plan italiano). Nella legge di bilancio, ilha inserito nelle ultime ore undi rotazione per l’attuazione del Recovery Fund da 34,7di euro. Una exit strategy che consentirà di spendere già dal 1del 2021 le risorse destinate – in teoria – all’Italia. Nel testo si cita esplicitamente a che cosa sono riservati questi soldi: il pacchetto per la Transizione 4.0 finalizzato ad ammortamenti, crediti d’imposta sui software, beni immateriali, ricerca e formazione, che vale oltre 5. La dote della legge di bilancio sale così dai 38iniziali a 73,6. Una manovra «mai ...

“L’iniziativa parlamentare – dice Samonà - rifugge il sistema di mance, mancette, bonus e altre invenzioni estemporanee" ...

... strana coppia rosso-verde (un uomo del ministro Speranza e uno del governatore Zaia) che dirige dietro le quinte le strategie contro la pandemia. La Lombardia intanto manda in prima linea i ...

"L'iniziativa parlamentare – dice Samonà - rifugge il sistema di mance, mancette, bonus e altre invenzioni estemporanee" ... strana coppia rosso-verde (un uomo del ministro Speranza e uno del governatore Zaia) che dirige dietro le quinte le strategie contro la pandemia. La Lombardia intanto manda in prima linea i ...