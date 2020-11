La Sorrento Positano diventa maratona virtuale (Di venerdì 20 novembre 2020) Cambia la Sorrento Positano che domenica 6 dicembre si sarebbe dovuta svolgere come da programma nella splendida penisola sorrentina e amalfitana con le canoniche distanze di ultramaratona da 54km, Panoramica da 27km e Family Run 5km. Se i podisti non potranno correre sulle strade e tra panorami e i profumi tra Sorrento e Positano, potranno comunque correrla in forma individuale in tutto il mondo. Causa Covid19 la gara in forma `classica` è annullata ma, contestualmente all`annullamento `fisico` della competizione, Napoli Running è lieta di annunciare la nascita del Sorrento Positano Digital Running Festival, evento aperto a tutti i podisti del mondo dove comunque vi sarà la medaglia ed altri gadget digitali oltre alla possibilità di acquistare la maglia adidas. Il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 novembre 2020) Cambia lache domenica 6 dicembre si sarebbe dovuta svolgere come da programma nella splendida penisola sorrentina e amalfitana con le canoniche distanze di ultrada 54km, Panoramica da 27km e Family Run 5km. Se i podisti non potranno correre sulle strade e tra panorami e i profumi tra, potranno comunque correrla in forma individuale in tutto il mondo. Causa Covid19 la gara in forma `classica` è annullata ma, contestualmente all`annullamento `fisico` della competizione, Napoli Running è lieta di annunciare la nascita delDigital Running Festival, evento aperto a tutti i podisti del mondo dove comunque vi sarà la medaglia ed altri gadget digitali oltre alla possibilità di acquistare la maglia adidas. Il ...

storiecorrenti : Sarà diversa, sarà unica e noi la correremo ancora più forte perché torni tutto come l’abbiamo vissuta sulle sue be… - I__Love__Italy : Naples - Sorrento - Capri - Positano - Amalfi - Pompei - CorriereQ : ‘Digital running festival’, un evento per la Sorrento Positano - vvlnapoli : La Sorrento-Positano diventa 'Digital running festival': Annullato l'evento in forma classica: ma la maratona diven… - positanonews : Da Meta e Positano si può andare a fare la spesa a Piano di Sorrento. Il chiarimento da Tito tra le #news… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento Positano La Sorrento Positano diventa maratona virtuale askanews Il 21 novembre è la Giornata nazionale degli Alberi

Dallo scempio della pineta Le Tore a Sorrento, fermato dai Carabinieri forestali dopo le denunce del WWF, all'oasi del Parco dei Cedri a Bologna, nata grazie al WWF bolognese; dalla mappa urbana degli ...

Covid, 48 nuovi positivi e 30 guariti in Costiera Amalfitana. Il bollettino del 17 novembre

Questa mattina sono stati esefuiti circa 85 tamponi a Positano, mentre 4 test domiciliari nelle frazioni ... e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il sindaco di Sorrento, Massimo ...

Dallo scempio della pineta Le Tore a Sorrento, fermato dai Carabinieri forestali dopo le denunce del WWF, all'oasi del Parco dei Cedri a Bologna, nata grazie al WWF bolognese; dalla mappa urbana degli ...Questa mattina sono stati esefuiti circa 85 tamponi a Positano, mentre 4 test domiciliari nelle frazioni ... e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il sindaco di Sorrento, Massimo ...