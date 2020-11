"La scuola si fa solo a scuola". Vecchioni: riportiamo i ragazzi in classe (Di venerdì 20 novembre 2020) Il cantautore prof: "Capisco le proteste contro la didattica a distanza. Si diventa uomini stando assieme, non davanti a uno schermo" Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Il cantautore prof: "Capisco le proteste contro la didattica a distanza. Si diventa uomini stando assieme, non davanti a uno schermo"

