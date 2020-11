La Salernitana vola al secondo posto

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 20 novembre 2020) Marco De Martino Tanto tuonò che piovve. Il Giudice Sportivo avvocato Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha reso finalmente ufficiale un provvedimento che era nell’aria ormai da diverse settimane, assegnando la vittoria a tavolino per 3-0, e dunque i tre punti in classifica, allaa causa della mancata presenza della Reggiana sul terreno di gioco dell’Arechi lo scorso 31 ottobre. Allo stesso tempo però, a differenza di quanto avvenuto con il Napoli, alla squadra emiliana non è stato assegnato il punto di penalizzazione in classifica. Dunque il Giudice Sportivo ha rotto gli indugi ed ha applicato in pieno il protocollo per l’emergenza sanitaria. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia