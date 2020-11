"La rottura non è temporanea". Mieli dalla Gruber: Berlusconi-Salvini, big bang centrodestra? (Di sabato 21 novembre 2020) "Quella tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non mi sembra affatto una rottura temporanea". Paolo Mieli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, vede una crisi profonda nel centrodestra. Il passaggio di alcuni big di Forza Italia alla Lega è solo l'ultima goccia. Prima, ricorda, l'ex direttore del Corriere della Sera, c'era stato "il commento entusiasta di Salvini per l'arresto del presidente del Consiglio regionale della Calabria, di Forza Italia". Forse perché, sospettano molti, negli ultimi giorni il Cav aveva aperto al governo di Giuseppe Conte. Secondo Mieli, la manovra "getta un'ombra bruttissima, ricevere un aiuto con una norma pro-Mediaset criticatissima in Europa... Il Fatto quotidiano sta dando botte da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) "Quella tra Silvioe Matteonon mi sembra affatto una". Paolo, ospite di Lillia Otto e mezzo su La7, vede una crisi profonda nel. Il passaggio di alcuni big di Forza Italia alla Lega è solo l'ultima goccia. Prima, ricorda, l'ex direttore del Corriere della Sera, c'era stato "il commento entusiasta diper l'arresto del presidente del Consiglio regionale della Calabria, di Forza Italia". Forse perché, sospettano molti, negli ultimi giorni il Cav aveva aperto al governo di Giuseppe Conte. Secondo, la manovra "getta un'ombra bruttissima, ricevere un aiuto con una norma pro-Mediaset criticatissima in Europa... Il Fatto quotidiano sta dando botte da ...

