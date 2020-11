La rivelazione di Urtis alla Contessa | Sua figlia

(Di venerdì 20 novembre 2020) Giacomoha fatto una sconcertanteai concorrenti del GF Vip e in particolare a Patrizia De Blanck. GF Vip, il gossip disu Giada De Blanck: “Potrebbe essere” su Notizie.it.

ScarpaRoberta : RT @berta95italy: Urtis concorrente rivelazione di quest'anno #gfvip - berta95italy : Urtis concorrente rivelazione di quest'anno #gfvip - gilli_federica : Comunque Giacomo URTIS grandissima rivelazione. Non pensavo mi piacesse come personaggio e invece: #gfvip - yaoimangaanime : Giacomo Urtis una gran bella rivelazione!! #gfvip - copfdumm : urtis l’ho sottovalutato, è una grandissima rivelazione #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione Urtis

In neanche una settimana, Selvaggia Roma è riuscita a scuotere gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer è ormai una delle concorrenti più chiacchierate, sia all’esterno che all’i ...Tuffo nel passato per la conduttrice, che torna a parlare del matrimonio con Amedeo Goria ma assicura: "Non ho mai tradito" ...