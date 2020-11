La resistenza iraniana | gli ayatollah mentono

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 novembre 2020) Lain esilio denuncia che Teheran disattende sistematicamente l'accordo per bloccare il programma nucleare con finalità militari. E ora sostiene, con documenti esclusivi, che ha costruito nuovi siti per la produzione di armamenti strategici. Secondo lain esilio, sull'Iran Donald Trump aveva ragione. Silenziosamente, il governo di Teheran ha costruito in luoghi, in buona parte lontani dalla capitale e dalle grandi città, centri di ricerca per proseguire il programma nucleare con finalità militari. In pratica, la Guida suprema Ali Khamenei e il capo del governo Hassan Rouhani hanno dato le disposizioni necessarie - e con gli investimenti adeguati - per costruire nuovi centri per produrre bombe atomiche, aggirando, anzi violando segretamente, tutte le clausole dell'accordo del 14 luglio del 2015, il Joint Comprehensive Plan of ...