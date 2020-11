La Regione Piemonte revoca i blocchi emergenziali del traffico per i diesel euro 4 ed euro 5 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, d'intesa con gli assessori competenti all'Ambiente e alla Sanità, Matteo Marnati e Luigi Genesio Icardi, ha firmato questa sera un'ordinanza con la ... Leggi su gazzettadasti (Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente della, Alberto Cirio, d'intesa con gli assessori competenti all'Ambiente e alla Sanità, Matteo Marnati e Luigi Genesio Icardi, ha firmato questa sera un'ordinanza con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Piemonte Smog: sì a rinvio blocco diesel in Piemonte. Il ministero accoglie l’istanza della Regione vista l’emergenza Covid La Stampa Nuovo Dpcm, cosa cambia dal 3 dicembre?

Un testo che dovrebbe entrare in vigore il 3 dicembre. Come spiega il Corriere della Sera, la data-chiave è il 27 novembre: da quel giorno le Regioni potranno iniziare a cambiare fascia di rischio, in ...

Covid, Euro 4 e 5 circolano regolarmente: sospesi temporaneamente i blocchi del traffico

“Ho firmato l’ordinanza che revoca in tutto il Piemonte i blocchi del traffico per la circolazione dei Diesel euro 4 ed euro 5 - dichiara il presidente della Regione, Alberto Cirio -. Una decisione di ...

