La Regione Abruzzo diventa zona rossa | la firma di Speranza in serata

LEGGI ANCHE: Vaccini antinfluenzali Lombardia, dosi nelle fiale ma senza aghi. Pd: inutilizzabili Dopo le scarpe Lidl la ressa per il Monopoly edizione Bergamo Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata l'ordinanza che collocherà la Regione Abruzzo in area rossa. L'ordinanza sarà in gazzetta domani ed entrerà in vigore a partire dal 22 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Regione Abruzzo Covid, Pezzopane (Pd): follia 14 milioni a Napoli Calcio da regione Abruzzo ekuonews.it L'Abruzzo diventa zona rossa: dopo aver cavalcato il malcontento la destra fa i conti con la realtà

Il presidente della Regione Marco Marsilio, di Fdi: "Il ministro Speranza mi ha comunicato che è stato attribuito alla regione la 'zona rossa', come avevamo previsto e anticipato con una nostra ordina ...

L'Abruzzo zona rossa da domenica: arriva l'ordinanza del ministro Speranza

L'Abruzzo diventa "ufficialmente" zona rossa dalle 24 di domani, ossia da domenica 22 novembre. Dopo le restrizioni scattate dalla mezzanotte di mercoledì scorso ...

