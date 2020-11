La regina Elisabetta festeggia l’anniversario di matrimonio col regalo dei nipotini (Foto) (Di venerdì 20 novembre 2020) Era il 20 novembre 1947 e oggi la regina Elisabetta e il principe Filippo festeggiano l’anniversario di matrimonio. 73 anni celebrati con una nuova Foto ufficiale. Un anniversario da record, 73 anni di nozze e la regina Elisabetta elegantissima come sempre indossa un abito celeste con un collier di perle e una preziosa spilla. Il principe Filippo le siede accanto impeccabile anche lui come sempre in giacca e cravatta. Tra le mani il regalo dei nipotini, la cartolina di auguri dei principini Charlotte, George e Louis. Quel numero enorme e colorato fa sorridere i nonni che hanno tante cartoline di auguri da leggere ma quella dei figli di William e Kate Middleton è la più importante. Uno scatto commemorativo, una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 novembre 2020) Era il 20 novembre 1947 e oggi lae il principe Filipponodi. 73 anni celebrati con una nuovaufficiale. Un anniversario da record, 73 anni di nozze e laelegantissima come sempre indossa un abito celeste con un collier di perle e una preziosa spilla. Il principe Filippo le siede accanto impeccabile anche lui come sempre in giacca e cravatta. Tra le mani ildei, la cartolina di auguri dei principini Charlotte, George e Louis. Quel numero enorme e colorato fa sorridere i nonni che hanno tante cartoline di auguri da leggere ma quella dei figli di William e Kate Middleton è la più importante. Uno scatto commemorativo, una ...

