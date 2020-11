La Regina Elisabetta e il principe Filippo sposati da 73 anni (Di venerdì 20 novembre 2020) La Regina Elisabetta e il principe Filippo festeggiano 73 anni di matrimonio. Un traguardo raggiunto all’età di 94 anni per lei e 99 per lui La Regina Elisabetta e il principe Filippo festeggiano 73 anni di matrimonio. La sovrana d’Inghilterra e il duca di Edimburgo si sono sposati il 20 novembre del 1947. Insieme hanno trascorso una lunga vita fino a raggiungere ad oggi, mano nella mano, 94 anni lei e 99 lui. A completare il quadro della famiglia reale d’Inghilterra ci sono quattro figli, molti nipoti e pronipoti. La coppia reale d’Inghilterra è la più longeva di sempre, nessun matrimonio tra reali è durato così a lungo. La Regina ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) Lae ilfesteggiano 73di matrimonio. Un traguardo raggiunto all’età di 94per lei e 99 per lui Lae ilfesteggiano 73di matrimonio. La sovrana d’Inghilterra e il duca di Edimburgo si sonoil 20 novembre del 1947. Insieme hanno trascorso una lunga vita fino a raggiungere ad oggi, mano nella mano, 94lei e 99 lui. A completare il quadro della famiglia reale d’Inghilterra ci sono quattro figli, molti nipoti e pronipoti. La coppia reale d’Inghilterra è la più longeva di sempre, nessun matrimonio tra reali è durato così a lungo. La...

SkyTG24 : La regina Elisabetta e il principe Filippo festeggiano 73 anni di matrimonio - ilcontealmaviva : Ho cominciato qualche giorno fa a vedere 'The Crown' e pensavo che se la regina Elisabetta non muore in questo 2020… - blossomjiaer : mi sento male l'insegnate chiede che giorno è il 20 novembre e io dico a mia sorella l'anniversario della regina El… - whatpistachio : RT @_diana87: La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festeggiano un anniversario da record: 73 anni di matrimonio! 94 anni lei, 99 lui… - vedivari : Tonon l'unico sincero e che non gliene frega un cavolo di fare le riverenze alla Gregoraci manco fosse la Regina Elisabetta #Mattino5 -