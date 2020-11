La Regina Elisabetta e il Principe Filippo festaggiano 73 anni di matrimonio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sul profilo social della famiglia è stata condivisa una nuova foto della coppia LaII, che ormai non è nuova a record di longevità questa volta festeggia un importante traguardo personale che non riguarda il suo regno ma il suo. Oggi, venerdì 20 novembre, celebra i 73dicon il. Sul profilo della Royal Family è stata condivisa una nuova foto della coppia: i due sono intenti a guardare le foto dei loro nipotini, George Charlotte e Louis. I due si sono sposati nel 1947 a Westminster Abbey: lei aveva 21mentre lui, ufficiale della marina, ne aveva 26. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily) Oggi lei ha 94 ...