La regina degli scacchi, ecco la vera campionessa: Ha 26 anni, italiana, lei è… [FOTO] (Di venerdì 20 novembre 2020) Abbiamo conosciuto Beth Harmon, la ragazzina da una mente brillante e geniale che cerca di divorare il suo mondo muovendo gli scacchi di una dama. Cresciuta in un orfanotrofio, si chiede ancora perché la madre abbia portato fuoristrada la macchina su cui viaggiava, dicendole semplicemente di chiudere gli occhi. Ma gli scacchi per Beth diventano strumento per una vita che è alla ricerca di seconda chance. La serie tv Netflix ha riscontrato grande successo. In pochissimo tempo il pubblico ha amato il personaggio interpretato dall’attrice e modella statunitense Anya Josephine Marie Taylor-Joy conquistando inoltre una clamorosa fama per lo stile, la storia, la scenografia e gli impeccabili costumi che ci portano negli anni Cinquanta e Sessanta. Tra i fan più accaniti alla serie Netflix che è al momento nella top 10 più vista in Italia, si ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) Abbiamo conosciuto Beth Harmon, la ragazzina da una mente brillante e geniale che cerca di divorare il suo mondo muovendo glidi una dama. Cresciuta in un orfanotrofio, si chiede ancora perché la madre abbia portato fuoristrada la macchina su cui viaggiava, dicendole semplicemente di chiudere gli occhi. Ma gliper Beth diventano strumento per una vita che è alla ricerca di seconda chance. La serie tv Netflix ha riscontrato grande successo. In pochissimo tempo il pubblico ha amato il personaggio interpretato dall’attrice e modella statunitense Anya Josephine Marie Taylor-Joy conquistando inoltre una clamorosa fama per lo stile, la storia, la scenografia e gli impeccabili costumi che ci portano negliCinquanta e Sessanta. Tra i fan più accaniti alla serie Netflix che è al momento nella top 10 più vista in Italia, si ...

