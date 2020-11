La proposta di Ilaria Capua: "Cinema e teatri vuoti? Usiamoli per i vaccini" (Di venerdì 20 novembre 2020) Federico Giuliani La virologa Ilaria Capua ha proposto di somministrare il vaccino nei Cinema e nei teatri vuoti,così da ridare fiato a un settore in forte perdita Non basta certo l'annuncio di un vaccino contro il coronavirus dotato di un'efficacia prossima al 100% per potersi dire fuori dall'emergenza sanitaria. In seguito ai comunicati diffusi da Pfizer-Biontech e Moderna, la strada sarà in discesa ma pur sempre ricca di ostacoli da evitare a ogni costo. Il motivo è semplice: una volta che il vaccino avrà superato tutte le fasi di sperimentazione previste, bisognerà attendere il via libera delle varie autorità regolatorie del mondo. A quel punto, grazie alla definitiva fumata bianca, il farmaco entrerà in commercio. Ed è qui che la faccenda inizierà a complicarsi, visto che centinaia ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Federico Giuliani La virologaha proposto di somministrare il vaccino neie nei,così da ridare fiato a un settore in forte perdita Non basta certo l'annuncio di un vaccino contro il coronavirus dotato di un'efficacia prossima al 100% per potersi dire fuori dall'emergenza sanitaria. In seguito ai comunicati diffusi da Pfizer-Biontech e Moderna, la strada sarà in discesa ma pur sempre ricca di ostacoli da evitare a ogni costo. Il motivo è semplice: una volta che il vaccino avrà superato tutte le fasi di sperimentazione previste, bisognerà attendere il via libera delle varie autorità regolatorie del mondo. A quel punto, grazie alla definitiva fumata bianca, il farmaco entrerà in commercio. Ed è qui che la faccenda inizierà a complicarsi, visto che centinaia ...

Ultime Notizie dalla rete : proposta Ilaria La proposta di Ilaria Capua: "Cinema e teatri vuoti? Usiamoli per i vaccini" ilGiornale.it “Diritto al respiro”, la deputata salernitana Bilotti firma la proposta di legge

"Ora potremo finalmente dare delle risposte ai tanti cittadini dei territori che da anni protestano per la mancanza di provvedimenti contro le emissioni puzzolenti degli impianti industriali" ...

Controllo emissioni odori da impianti rifiuti, via libera in Commissione alla legge proposta dalla Bilotti

Si chiama «Diritto al respiro» la proposta di legge, firmata dalla deputata salernitana Anna Bilotti, insieme alla collega laziale Ilaria Fontana, per il controllo delle emissioni odorigene di impiant ...

Si chiama «Diritto al respiro» la proposta di legge, firmata dalla deputata salernitana Anna Bilotti, insieme alla collega laziale Ilaria Fontana, per il controllo delle emissioni odorigene di impiant ...