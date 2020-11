La principessa Caroline di Monaco nuova icona dei capelli grigi

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) Forse è stato il lockdown, o forse era già scritto che sarebbe arrivato il momento in cui anche una icona di stile reale avrebbe fatto una scelta inaspettata e contro corrente rispetto ai modelli di bellezza classici. Fatto sta che per la cerimonia del National Day del Principato di Monaco a Monte Carlo la principessa Caroline di Hanover ha avuto una svolta di look: ora mostra i suoi capelli grigi.