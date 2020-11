La normalità cinese e il vaccino (Di venerdì 20 novembre 2020) Quasi un anno fa raccontavamo che nella lontanissima Cina un virus misterioso stava mettendo in ginocchio il paese. Intere città chiuse, ospedali presi d’assalto, l’emergenza che da sanitaria diventava economica, la crescita inarrestabile del Dragone che nel suo momento di massima ascesa subiva una battuta d’arresto pesantissima. Dopo poco tempo il virus è poi arrivato anche da noi e pure qui, come in Cina, abbiamo assistito alle stesse scene che vedevamo solo nei Tg qualche mese prima e che sembravano lontane anni luce dalla nostra quotidianità. E oggi, dopo quasi un anno, nel pieno della seconda ondata di una pandemia che sta sconvolgendo l’intero occidente, in Cina la situazione è praticamente tornata agli standard pre-covid. Ci si muove liberamente senza mascherina e in gruppo. Locali, bar e ristoranti sono pieni. È ripartita la movida notturna, cinema e teatri sono di nuovo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Quasi un anno fa raccontavamo che nella lontanissima Cina un virus misterioso stava mettendo in ginocchio il paese. Intere città chiuse, ospedali presi d’assalto, l’emergenza che da sanitaria diventava economica, la crescita inarrestabile del Dragone che nel suo momento di massima ascesa subiva una battuta d’arresto pesantissima. Dopo poco tempo il virus è poi arrivato anche da noi e pure qui, come in Cina, abbiamo assistito alle stesse scene che vedevamo solo nei Tg qualche mese prima e che sembravano lontane anni luce dalla nostra quotidianità. E oggi, dopo quasi un anno, nel pieno della seconda ondata di una pandemia che sta sconvolgendo l’intero occidente, in Cina la situazione è praticamente tornata agli standard pre-covid. Ci si muove liberamente senza mascherina e in gruppo. Locali, bar e ristoranti sono pieni. È ripartita la movida notturna, cinema e teatri sono di nuovo ...

