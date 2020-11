La manovra anti-Covid funziona, ma non basta. Parla Vincenzo Visco (Di venerdì 20 novembre 2020) Chi ha scritto non meno di cinque manovre sa di cosa si Parla quando il tema della discussione è proprio la legge di Stabilità. La prima ex finanziaria dell’era Covid è da qualche giorno in Parlamento, pronta a subire piccole o grandi modifiche. E, dice Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze e del Tesoro in ben quattro governi (Ciampi, Amato, Prodi e D’Alema) e grande animatore del Centro studi Nens, la manovra allestita dal governo Conte-bis non è poi così male. Ma non è detto che basti. Oltre 38 miliardi di finanziaria sono una bella cifra, ma forse a pandemia finita, servirà qualcosa in più. Visco, la manovra a prova di Covid è in Parlamento. C’è chi dice che manchi della giusta lungimiranza. Impressioni? Credo ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) Chi ha scritto non meno di cinque manovre sa di cosa siquando il tema della discussione è proprio la legge di Stabilità. La prima ex finanziaria dell’eraè da qualche giorno inmento, pronta a subire piccole o grandi modifiche. E, dice, ex ministro delle Finanze e del Tesoro in ben quattro governi (Ciampi, Amato, Prodi e D’Alema) e grande animatore del Centro studi Nens, laallestita dal governo Conte-bis non è poi così male. Ma non è detto che basti. Oltre 38 miliardi di finanziaria sono una bella cifra, ma forse a pandemia finita, servirà qualcosa in più., laa prova diè inmento. C’è chi dice che manchi della giusta lungimiranza. Impressioni? Credo ...

