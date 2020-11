“La malattia non me lo permette”. Il triste addio al cinema arriva da uno dei più grandi: “Non ce la faccio” (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo aveva già annunciato molti anni fa poi, invece, aveva deciso di fare con coraggio ritorno sotto i riflettori. Questa volta però pare proprio che Michael J. Fox abbia le idee chiare: il mitico protagonista di Ritorno al futuro e di tante altre memorabili pellicole e sitcom ha deciso di dire addio alla cinepresa. La sua più che altro è una ‘pensione forzata’, dovuta al morbo di Parkinson. Come tutti sapranno, Michael J. Fox alla giovane età di trent’anni ha scoperto di soffrire di una rara forma di Parkinson giovanile. L’annuncio ufficiale è arrivato sul suo quarto libro di memorie, pubblicato nell’autunno del 2020, No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality. I sintomi della malattia che lo affligge da anni sono peggiorati e i ritmi del set non fanno più per lui. Michael J. Fox e Christopher Lloyd in Ritorno al ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo aveva già annunciato molti anni fa poi, invece, aveva deciso di fare con coraggio ritorno sotto i riflettori. Questa volta però pare proprio che Michael J. Fox abbia le idee chiare: il mitico protagonista di Ritorno al futuro e di tante altre memorabili pellicole e sitcom ha deciso di direalla cinepresa. La sua più che altro è una ‘pensione forzata’, dovuta al morbo di Parkinson. Come tutti sapranno, Michael J. Fox alla giovane età di trent’anni ha scoperto di soffrire di una rara forma di Parkinson giovanile. L’annuncio ufficiale èto sul suo quarto libro di memorie, pubblicato nell’autunno del 2020, No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality. I sintomi dellache lo affligge da anni sono peggiorati e i ritmi del set non fanno più per lui. Michael J. Fox e Christopher Lloyd in Ritorno al ...

