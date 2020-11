La maestra cacciata per lo scambio di foto intime con il partner. Ecco perché il licenziamento è illegittimo (Di venerdì 20 novembre 2020) Sta facendo notizia negli ultimi giorni la vicenda della giovane insegnante licenziata per aver inviato materiale a luci rosse al proprio fidanzato. È già stato condannato dall’opinione pubblica il comportamento del ragazzo, che ha inviato il materiale agli amici del calcetto, così come quello della moglie di uno di questi che, anziché mostrare solidarietà all’insegnante, ha denunciato il tutto alla direttrice dell’istituto dove la ragazza era impiegata. Ma dal punto di vista giuridico, la condotta della dirigente dell’asilo è legittima? Era effettivamente possibile punire l’insegnante con il licenziamento per il solo fatto di aver mandato al proprio partner dei contenuti espliciti a sfondo sessuale? La risposta a queste domande è negativa. Secondo le regole del diritto del lavoro, il licenziamento della giovane insegnante è del ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) Sta facendo notizia negli ultimi giorni la vicenda della giovane insegnante licenziata per aver inviato materiale a luci rosse al proprio fidanzato. È già stato condannato dall’opinione pubblica il comportamento del ragazzo, che ha inviato il materiale agli amici del calcetto, così come quello della moglie di uno di questi che, anziché mostrare solidarietà all’insegnante, ha denunciato il tutto alla direttrice dell’istituto dove la ragazza era impiegata. Ma dal punto di vista giuridico, la condotta della dirigente dell’asilo è legittima? Era effettivamente possibile punire l’insegnante con ilper il solo fatto di aver mandato al propriodei contenuti espliciti a sfondo sessuale? La risposta a queste domande è negativa. Secondo le regole del diritto del lavoro, ildella giovane insegnante è del ...

Qualcuno vorrebbe le maestre asessuate

La colpevolizzazione della vittima è una prassi molto comune, ma una donna è libera di fare sesso e nessuno può limitare questo diritto ...

