La Lega vuole demolire i campi rom. Ma a Roma accusa la Raggi che li chiude. La ruspa del Carroccio nella Capitale va fuori strada. Ad aprire i centri contestati sono state proprio le destre (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo anni in cui non è stato mosso un dito per risolvere le situazioni di emergenza che si sono venute a creare nei campi rom di Roma, un sistema bocciato pesantemente dalla stessa Unione europea, la Lega ieri ha ritenuto opportuno criticare chi qualcosa per voltare pagina la sta facendo, accusando la sindaca Virginia Raggi di essersi costruita uno spot elettorale sulla chiusura della struttura di via Salone. Neppure un fiato sull’annosa inerzia, bocche cucite sul sistema corruttivo emerso con l’inchiesta sul Mondo di Mezzo, ma tanto per cercare di dare una spallata all’esponente pentastellata l’invettiva ieri della consigliera regionale leghista Laura Corrotti. Quest’ultima però ha dimenticato un altro particolare, quello che quell’arcipelago di disperazione e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo anni in cui non è stato mosso un dito per risolvere le situazioni di emergenza che sivenute a creare neirom di, un sistema bocciato pesantemente dalla stessa Unione europea, laieri ha ritenuto opportuno criticare chi qualcosa per voltare pagina la sta facendo,ndo la sindaca Virginiadi essersi costruita uno spot elettorale sulla chiusura della struttura di via Salone. Neppure un fiato sull’annosa inerzia, bocche cucite sul sistema corruttivo emerso con l’inchiesta sul Mondo di Mezzo, ma tanto per cercare di dare una spallata all’esponente pentastellata l’invettiva ieri della consigliera regionale leghista Laura Corrotti. Quest’ultima però ha dimenticato un altro particolare, quello che quell’arcipelago di disperazione e ...

Carlo64A : @matteosalvinimi @vfiguccia Che coraggio ci vuole per aderire spontaneamente alla lega o chissà quali astrusi calcoli di convenienza - Lega_Senato : RT @AlbertoBagnai: Scusate, siccome so che qui al bar 'Da Jack' siete un po' indietro, turandomi il naso vi evidenzio che Maiorino sostiene… - Roberto11753199 : Un certo Giovanni Donzelli di FdI duce che il centro sx vuole spaccare il centro dx. Certo che far passare tre parl… - tobefreeforever : @agorarai @massimogara Questo è fuori di testa. Ma a quali altri governi si riferisce che avrebbero agito così bene… - aliasebasta : @MarcoDiMaro Cosa ti aspettavi da uno che è a soldo di una rete Tv , di chiara fama antimeridionale pro Lega , e l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega vuole Covid, la Lega vuole tornare in fascia gialla: "Bonaccini e Regioni puntino i piedi per revisione parametri" BolognaToday iOS 14, voglia di personalizzazione: il 15% degli utenti USA ha scaricato app per farlo

Con iOS 14 Apple ha portato i widget e finalmente un margine di personalizzazione maggiore: come hanno recepito gli utenti queste nuove possibilità? Un report sul mercato USA ce ne parla.

Calciomercato Napoli: Ghoulam legato alla maglia azzurra

In questi ultimi tempi si è parlato molto di calcio mercato anche perchè tra non molto sarà possibile tornare a scambiarsi giocatori. Il mese di Gennaio, per quel che riguarda il mercato di riparazion ...

Con iOS 14 Apple ha portato i widget e finalmente un margine di personalizzazione maggiore: come hanno recepito gli utenti queste nuove possibilità? Un report sul mercato USA ce ne parla.In questi ultimi tempi si è parlato molto di calcio mercato anche perchè tra non molto sarà possibile tornare a scambiarsi giocatori. Il mese di Gennaio, per quel che riguarda il mercato di riparazion ...