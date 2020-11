La guerra nel corno d’Africa rischia di far arrivare nuovi migranti (Di venerdì 20 novembre 2020) La guerra che si combatte in Etiopia dall’inizio del mese di novembre, potrebbe aprire scenari di non poco conto per l’Italia nei prossimi mesi. Quello che sta accadendo nella regione del Tigray potrebbe infatti dare luogo a un nuovo fronte migratorio verso il Mediterraneo, con un’importante incidenza della presenza di migranti su tutto il territorio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 20 novembre 2020) Lache si combatte in Etiopia dall’inizio del mese di novembre, potrebbe aprire scenari di non poco conto per l’Italia nei prossimi mesi. Quello che sta accadendo nella regione del Tigray potrebbe infatti dare luogo a un nuovo fronte migratorio verso il Mediterraneo, con un’importante incidenza della presenza disu tutto il territorio InsideOver.

