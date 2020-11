La guerra del Tigray lungo la nuova Via della Seta (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Una questione interna. Così il governo dell’Etiopia definisce il conflitto in corso con i ribelli del Tigray, una regione settentrionale al confine con l’Eritrea e il Sudan. Le cose non stanno così. Quello che accade in Etiopia riguarda l’Africa e il mondo, e non solo per i razzi caduti in Eritrea e le notizie sulle migliaia di profughi che stanno attraversando il confine con il Sudan. Il Tigray è al centro del Corno d’Africa e a cento chilometri dalla riva del Mar Rosso. Cioè al centro del mondo. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Una questione interna. Così il governo dell’Etiopia definisce il conflitto in corso con i ribelli del Tigray, una regione settentrionale al confine con l’Eritrea e il Sudan. Le cose non stanno così. Quello che accade in Etiopia riguarda l’Africa e il mondo, e non solo per i razzi caduti in Eritrea e le notizie sulle migliaia di profughi che stanno attraversando il confine con il Sudan. Il Tigray è al centro del Corno d’Africa e a cento chilometri dalla riva del Mar Rosso. Cioè al centro del mondo.

enpaonlus : Per non dimenticare: L'incredibile storia del piccolo cane che salvò 40 aerei e 250 soldati nella seconda guerra mo… - Antonio_Tajani : Sono 250 milioni i bambini che vivono in zone di guerra. A loro e a tutti i bambini del mondo abbiamo il dovere di… - ItalyMFA : Questa sera alle 21.10 andrà in onda su @RaiStoria la prima puntata del documentario “1940: L'Italia in guerra”, re… - theresamacc : RT @vaticannews_it: #20novembre #Vaticano #CovidProject, Dan Plesch, direttore del “Centre for International Studies & Diplomacy at SOAS” -… - vaticannews_it : #20novembre #Vaticano #CovidProject, Dan Plesch, direttore del “Centre for International Studies & Diplomacy at SOA… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra del Comune e Regione alla guerra del suk La Stampa Tokyo 2021: l’analisi pre/post legacy delle Sports Venues

(di Marco Mazzi)* – Nel 1964, Tokyo è stata la prima metropoli ad aver ospitato, nel continente asiatico, i giochi olimpici. Uno dei principali motivi è stata la voglia di dimostrare la grande capacit ...

“The Last Frontier” è il miglior film russo sulla Seconda guerra mondiale degli ultimi anni

Racconta la storia vera ed eroica del cadetti di Podolsk (da cui il titolo originale “Podolskie kursanty”), e finalmente ha alle spalle una ricostruzione storica rigorosa, senza insopportabili cliché ...

(di Marco Mazzi)* – Nel 1964, Tokyo è stata la prima metropoli ad aver ospitato, nel continente asiatico, i giochi olimpici. Uno dei principali motivi è stata la voglia di dimostrare la grande capacit ...Racconta la storia vera ed eroica del cadetti di Podolsk (da cui il titolo originale “Podolskie kursanty”), e finalmente ha alle spalle una ricostruzione storica rigorosa, senza insopportabili cliché ...