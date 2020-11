“La grande bellezza”: il fasto della città eterna (Di venerdì 20 novembre 2020) “La grande bellezza” è un film di Paolo Sorrentino elogiato agli Oscar del 2014 come Miglior Film Straniero nonché affresco in stile “La dolce vita” sul bilancio retroattivo di un giornalista e scrittore 65enne di nome Jep Gambardella (Toni Servillo), stravolto da una contemporaneità priva di autenticità, in costante ricerca della “grande bellezza”. Titolo, infatti, antifrastico, usato cioè per rivelare la “grande bruttezza”, per raccontare, in maniera simile alla bellezza in disfacimento delle nature morte barocche, la vanitas vanitatum, la fatica di un mondo fuorviante e mondano raccontato attraverso la “società elegante”. Paolo Sorrentino trionfa alla notte degli Oscar con “La grande bellezza” – Miglior Film Straniero 2014 – © ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) “Laè un film di Paolo Sorrentino elogiato agli Oscar del 2014 come Miglior Film Straniero nonché affresco in stile “La dolce vita” sul bilancio retroattivo di un giornalista e scrittore 65enne di nome Jep Gambar(Toni Servillo), stravolto da una contemporaneità priva di autenticità, in costante ricerca. Titolo, infatti, antifrastico, usato cioè per rivelare la “bruttezza”, per raccontare, in maniera simile alla bellezza in disfacimento delle nature morte barocche, la vanitas vanitatum, la fatica di un mondo fuorviante e mondano raccontato attraverso la “società elegante”. Paolo Sorrentino trionfa alla notte degli Oscar con “La– Miglior Film Straniero 2014 – © ...

