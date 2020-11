La Georgia continua i riconteggi, Trump sempre più isolato. Romney: ‘Antidemocratico’ (Di venerdì 20 novembre 2020) sempre più isolato dai repubblicani, dai consiglieri e anche dalla figlia Ivanka, che nel frattempo finisce nel mirino di un’inchiesta per frode fiscale. Ma Donald Trump, insieme a pochi altri suoi fedelissimi, resta convinto che queste presidenziali siano state determinate dagli errori delle macchine elettorali Dominion, da un complotto “comunista” – come ha dichiarato ieri Rudy Giuliani – o addirittura la Cina. Il tutto senza fornire prove attendibili, mentre il riconteggio manuale delle schede in Georgia prosegue. Intanto la campagna di Trump ha incassato nuove sconfitte nelle aule dei tribunali, con giudici che in Arizona, Pennsylvania e Georgia che hanno di nuovo rigettato come infondate tutte le mozioni per bloccare la certificazione dei risultati che danno il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020)piùdai repubblicani, dai consiglieri e anche dalla figlia Ivanka, che nel frattempo finisce nel mirino di un’inchiesta per frode fiscale. Ma Donald, insieme a pochi altri suoi fedelissimi, resta convinto che queste presidenziali siano state determinate dagli errori delle macchine elettorali Dominion, da un complotto “comunista” – come ha dichiarato ieri Rudy Giuliani – o addirittura la Cina. Il tutto senza fornire prove attendibili, mentre ilo manuale delle schede inprosegue. Intanto la campagna diha incassato nuove sconfitte nelle aule dei tribunali, con giudici che in Arizona, Pennsylvania eche hanno di nuovo rigettato come infondate tutte le mozioni per bloccare la certificazione dei risultati che danno il ...

clikservernet : La Georgia continua i riconteggi, Trump sempre più isolato. Romney: “È antidemocratico” - Noovyis : (La Georgia continua i riconteggi, Trump sempre più isolato. Romney: “È antidemocratico”) Playhitmusic - - girotripoli : Nonostante la seconda certificazione in #Georgia, #Trump continua i suoi tweet che accusano di frode le elezioni. A… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @DomiziLa: La GEORGIA certifica la vittoria di Biden... però Trump continua a certificarsi vincitore di tutti gli Stati US???? E' il nuo… - MaurizioCulicc1 : RT @DomiziLa: La GEORGIA certifica la vittoria di Biden... però Trump continua a certificarsi vincitore di tutti gli Stati US???? E' il nuo… -