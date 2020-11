La Georgia certifica la vittoria di Biden. Per Trump nuove sconfitte nei tribunali (Di venerdì 20 novembre 2020) Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha certificato la vittoria di Joe Biden nelle elezioni del 3 novembre, dopo che il riconteggio manuale delle schede ha confermato il vantaggio, seppur di misura, dell’ex vicepresidente. “Vivo con il motto che i numeri non mentono” e “penso che i numeri che abbiamo presentato oggi siano corretti”, ha dichiarato il repubblicano Raffensperger. Per la campagna di Donald Trump, la settimana si chiude con nuove pesanti sconfitte nelle aule dei tribunali, con giudici che in Arizona, Pennsylvania e Georgia hanno di nuovo rigettato come infondate tutte le mozioni per bloccare la certificazione dei risultati che danno Biden come vincente, proprio mentre ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Il segretario di Stato della, Brad Raffensperger, hato ladi Joenelle elezioni del 3 novembre, dopo che il riconteggio manuale delle schede ha confermato il vantaggio, seppur di misura, dell’ex vicepresidente. “Vivo con il motto che i numeri non mentono” e “penso che i numeri che abbiamo presentato oggi siano corretti”, ha dichiarato il repubblicano Raffensperger. Per la campagna di Donald, la settimana si chiude conpesantinelle aule dei, con giudici che in Arizona, Pennsylvania ehanno di nuovo rigettato come infondate tutte le mozioni per bloccare lazione dei risultati che dannocome vincente, proprio mentre ...

