La furia del 16enne sui negozi: calci e pugni alla vetrina per svaligiarli (Di venerdì 20 novembre 2020) Fabrizio Tenerelli Il giovane ha commesso un furto e tre tentativi, in una notte, ai danni di altrettanti negozi di Ventimiglia. In un caso è stato filmato, mentre sferra un calcio a una vetrina. Ha anche tentato di impossessarsi di tre scooter In una notte ha commesso un furto e tre falliti tentativi ai danni di altrettanti negozi del centro di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Come se ciò non bastasse, ha pure tentato di impossessarsi di tre scooter posteggiati per strada. In tutti i casi protagonista è un sedicenne con una lunga sfilza di precedenti alle spalle, che è stato rintracciato e denunciato dalla polizia. Dovrà rispondere di furto e danneggiamento. In poche ore il ragazzino è riuscito a mettere in fibrillazione tutta la città, non fosse altro che per il fatto che il ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Fabrizio Tenerelli Il giovane ha commesso un furto e tre tentativi, in una notte, ai danni di altrettantidi Ventimiglia. In un caso è stato filmato, mentre sferra uno a una. Ha anche tentato di impossessarsi di tre scooter In una notte ha commesso un furto e tre falliti tentativi ai danni di altrettantidel centro di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Come se ciò non bastasse, ha pure tentato di impossessarsi di tre scooter posteggiati per strada. In tutti i casi protagonista è un sedicenne con una lunga sfilza di precedenti alle spalle, che è stato rintracciato e denunciato dpolizia. Dovrà rispondere di furto e danneggiamento. In poche ore il ragazzino è riuscito a mettere in fibrillazione tutta la città, non fosse altro che per il fatto che il ...

La furia del 16enne sui negozi: calci e pugni alla vetrina per svaligiarli

Cosa succede, allora. La notte successiva entra in azione il sedicenne, che dà libero sfogo alla propria furia. Tra i malcapitati, c'è pure il capogruppo consiliare della lista civica "Scullino ...

Il giovane ha commesso un furto e tre tentativi, in una notte, ai danni di altrettanti negozi di Ventimiglia. In un caso è stato filmato, mentre sferra un calcio a una vetrina. ha anche tentato di imp ...

Cosa succede, allora. La notte successiva entra in azione il sedicenne, che dà libero sfogo alla propria furia. Tra i malcapitati, c'è pure il capogruppo consiliare della lista civica "Scullino ...Il giovane ha commesso un furto e tre tentativi, in una notte, ai danni di altrettanti negozi di Ventimiglia. In un caso è stato filmato, mentre sferra un calcio a una vetrina. ha anche tentato di imp ...